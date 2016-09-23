News timeline

С 1 декабря у черкасчан увеличится минимальная зарплата и прожиточный минимум
Экономика

С 1 декабря у черкасчан увеличится минимальная зарплата и прожиточный минимум »

23 Сен, 2016
admin

В Украине действует Закон «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2016 год» от 19.05.2016 №1384-VIII, которым повышены с

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О полезных продуктах , которые способствуют улучшению состояния сердца
Здоровье

О полезных продуктах , которые способствуют улучшению состояния сердца »

20 Сен, 2016
admin

Если вы хотите, чтобы ваше сердце оставалось как можно дольше здоровым, то вы должны как можно больше уделять внимание именно этим пяти продуктам.

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В Золотоношской школе будут преподавать американские учителя
Новости области

В Золотоношской школе будут преподавать американские учителя »

15 Сен, 2016
admin

Учителя и ученики школы № 2 информационных технологий принимали в своем учебном заведении волонтеров Корпуса мира США в Украине -молодая супругов Кейси и

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Представители местного самоуправления Черкасской обл. за «круглым столом» решали проблемы децентрализации власти
Политика

Представители местного самоуправления Черкасской обл. за «круглым столом» решали проблемы децентрализации власти »

12 Сен, 2016
admin

Факторы, определяющие состояние местного самоуправления, и проблемные вопросы, касающиеся децентрализации власти обсудили представители Черкасского регионального отделения Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов

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В Черкасской области хотят построить молочный комплекс
Экономика

В Черкасской области хотят построить молочный комплекс »

7 Сен, 2016
admin

Немецкий фермер, ранее выращивал в Украине зерновые, планирует построить в Черкасской молочный комплекс на 600 голов. Об этом рассказал Йоханн Венцль.

Фермер планирует

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Как правильно есть мясо, чтобы снизить риск рака »

2 Сен, 2016
admin

Пристрастие к красному мясу связывают с повышенным риском онкологии, и, в частности, рака кишечника. Представители израильской Ассоциации по борьбе с раком выступили с

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