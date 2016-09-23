С 1 декабря у черкасчан увеличится минимальная зарплата и прожиточный минимум »
В Украине действует Закон «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2016 год» от 19.05.2016 №1384-VIII, которым повышены с
О полезных продуктах , которые способствуют улучшению состояния сердца »
Если вы хотите, чтобы ваше сердце оставалось как можно дольше здоровым, то вы должны как можно больше уделять внимание именно этим пяти продуктам.
В Золотоношской школе будут преподавать американские учителя »
Учителя и ученики школы № 2 информационных технологий принимали в своем учебном заведении волонтеров Корпуса мира США в Украине -молодая супругов Кейси и
Представители местного самоуправления Черкасской обл. за «круглым столом» решали проблемы децентрализации власти »
Факторы, определяющие состояние местного самоуправления, и проблемные вопросы, касающиеся децентрализации власти обсудили представители Черкасского регионального отделения Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов
В Черкасской области хотят построить молочный комплекс »
Немецкий фермер, ранее выращивал в Украине зерновые, планирует построить в Черкасской молочный комплекс на 600 голов. Об этом рассказал Йоханн Венцль.
Фермер планирует
Как правильно есть мясо, чтобы снизить риск рака »
Пристрастие к красному мясу связывают с повышенным риском онкологии, и, в частности, рака кишечника. Представители израильской Ассоциации по борьбе с раком выступили с